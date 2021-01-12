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Умер митрополит Филарет 

Мария Иванова 24 минуты назад
Умер митрополит Филарет
Фото: РИА Новости
Почетный Патриарший экзарх Белоруссии, митрополит Филарет (Кирилл Вахромеев) скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает телеканал ОНТ.
По данным канала, в декабре прошлого года Филарет попал в больницу с коронавирусом.
Вахромеев родился в Москве в 1935 году, окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию, в 1959 году был пострижен в монашество.
Более 20 лет, с 1990 года, он возглавлял Белорусскую православную церковь, в 2006-м получили звание «Герой Беларуси», на пенсию вышел в декабре 2013 года. Ему был присвоен статус Почетного Патриаршего экзарха Белоруссии.
Как писал «Рамблер», ранее из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались иеродиакон московского Данилова монастыря Димитрий (Николаев), митрополит, почетный настоятель московского храма Воздвижения Креста Господня Иона (Карпухин) и главный врач Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии, игумен Тихон.
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