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Москва

Xinhua: поисковая группа извлекла черный ящик разбившегося индонезийского Boeing 

ТАСС 30 минут назад
Поисковая группа извлекла черный ящик разбившегося индонезийского Boeing — Xinhua со ссылкой на местное телевидение.
Новость дополняется.
В Индонезии найдены останки погибших при крушении лайнера
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