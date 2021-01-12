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Xinhua: поисковая группа извлекла черный ящик разбившегося индонезийского Boeing
ТАСС
30 минут назад
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Поисковая группа извлекла черный ящик разбившегося индонезийского Boeing — Xinhua со ссылкой на местное телевидение.
Новость дополняется.
В Индонезии найдены останки погибших при крушении лайнера
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