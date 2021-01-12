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Россия договорилась с Непалом о поставках вакцины «Спутник V» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 57 минут назад
Россия договорилась с Непалом о поставках вакцины «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Россия поставит в Непал до 25 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Хочу отметить, что большую заинтересованность в поставках российской вакцины проявляют и другие страны региона, в частности, Непал. Одна из непальских фармкомпаний заключила меморандум с Российским фондом прямых инвестиций, согласно которому в гималайскую республику может быть поставлено до 25 млн доз «Спутник V», — передает его слова РИА «Новости».

Кабулов добавил, что российская вакцина заинтересовала также афганские компании. «Спутником V» интересуются и афганские экономоператоры. В настоящее время они ведут переговоры с соответствующими инстанциями о конкретных условиях и объемах возможных поставок», — отметил он.
Кроме того, поставки «Спутника V» в Аргентину продолжатся в январе-марте, сообщил директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин.

«Аргентина, в свою очередь, стала первым государством в Латинской Америке, подписавшим коммерческий контракт на поставку вакцины «Спутник V». 24 декабря 2020 года в страну прибыли 300 тыс. доз первого компонента вакцины, в январе-марте 2021 года запланированы дополнительные поставки препарата для вакцинации в общей сложности 15 млн аргентинцев», — рассказал дипломат.

В конце декабря в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале. Президента страны Альберто Фернандес выражал благодарность российскому лидеру Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику.
Заместитель министра здравоохранения Аргентины Карла Виссотти заявила, что страна рассматривает возможность вакцинации большего количества граждан только первым компонентом российского препарата «Спутник V». Такой шаг вызван значительным ростом числа заболевших COVID-19.
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Комментарии
В мире , Альберто Фернандес , Александр Щетинин , Замир Кабулов , Владимир Путин , МИД , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , Аргентина , Непал , Сербия
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