Россия договорилась с Непалом о поставках вакцины «Спутник V» 

«Хочу отметить, что большую заинтересованность в поставках российской вакцины проявляют и другие страны региона, в частности, Непал. Одна из непальских фармкомпаний заключила меморандум с Российским фондом прямых инвестиций, согласно которому в гималайскую республику может быть поставлено до 25 млн доз «Спутник V», — передает его слова РИА «Новости».