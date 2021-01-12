Обзор иноСМИ: в Финляндии нашли повод оскорбить россиян 

США «закладывают мины» для Китая

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал снять ограничения на развитие отношений американских чиновников с тайваньскими. Как пишет «Хуаньцю шибао», Помпео заявил, что Штаты добровольно ограничивали себя, пытаясь «умиротворить Пекин», но теперь все изменится.

Заявление Помпео появилось всего за десять дней до окончания президентского срока Дональда Трампа. Помпео «снова лихорадочно копает ямы и закладывает мины для китайско-американских отношений и тайваньского вопроса». «Хуаньцю шибао» назвала это «криминальным ударом» по стабильности отношений Китая и США и предупредила о «непредсказуемых» последствиях (к примеру, истребителях КНР над Тайванем). «Последние несколько дней нынешнего правительства США могут также стать последними днями существования властей Тайваня», — подчеркнула газета.

Финский болельщик оскорбил россиян

В перерыве матча финской молодежной сборной и российской команды за «бронзу» ЧМ финский болельщик показал плакат с надписью «свергнем чертовых русских». Как сообщает Iltalehti, организаторы трансляции отключили фаната от фан-камеры, но его успели заметить.

Депутат Госдумы Игорь Лебедев назвал выходку финна оскорбительной, но напомнил, что и российские болельщики нередко кого-нибудь оскорбляют. «Давайте прекратим это и не будем делать из мухи слона», — подчеркнул он. «ИноСМИ» собрало комментарии финских пользователей: один из них заявил, что в теле его дедушки осталось достаточно осколков от русских гранат, поэтому он может оскорблять россиян.

«Россия неохотно защищает климат»

Россия пока мало что сделала для решения проблемы изменения климата, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом страна больше остальных пострадала от глобального потепления: температура в России повышается примерно в два с половиной раза быстрее, чем в среднем по миру, поскольку в Арктике тает все больше и больше льда, а лесные пожары становятся все масштабнее.

Автор материала Катарина Вагнер подчеркнула, что планы ЕС ввести налог на выбросы CO2 для импортных товаров беспокоят российскую промышленность: налог распространится на нефть, газ, уголь, металлы и удобрения. Потери российских компаний из-за этого могут составить 3-4,8 миллиарда долларов в год. Эколог-экономист Георгий Сафонов отметил, что для России гораздо выгоднее было бы повысить налоги на СО2 на собственной территории, чем платить ЕС.

Как русский писатель предсказал ковид

Объявление Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) о разработке цифрового covid-паспорта (с информацией о тесте или прививке), без которого нельзя будет летать, и планы некоторых правительств «выдвинули на первый план проблему свобод человека и стремление определенных социальных структур ограничивать эти свободы», пишет Филип Живанович в своем материале для «Печата».

По мнению Живановича, повсеместное введение covid-паспортов нанесет удар по праву на конфиденциальность информации о состоянии здоровья человека. Последние события напомнили автору о романе писателя Евгения Замятина «Мы». Главный герой романа, человек под номером Д-503, живет в стеклянном городе, где люди постоянно видят друг друга, но мало общаются, соблюдая «социальную дистанцию». Живанович считает, что пандемия коронавируса сделала такой антиутопический мир реальностью.

В ЕС начали изымать у британцев бутерброды

Нидерландские таможенники начали изымать бутерброды с ветчиной и сыром у водителей из Великобритании. Как пишет Mirror, связано это с правилами Brexit, запрещающими ввоз мяса и молочных продуктов в ЕС: британское правительство советует путешественникам «употреблять или утилизировать» такие продукты перед пересечением границы.

На видео, транслируемых по нидерландскому телевидению, показывают, как таможенники информируют озадаченных водителей о новых правилах и забирают у них бутерброды. На вопрос, могут ли они оставить хотя бы хлеб, один из таможенников ответил: «Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль».