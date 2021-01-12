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Лукашенко поручил подготовить ответ на «бандитские» санкции Евросоюза 

РИА Новости 49 минут назад
Лукашенко пообещал ответить на «бандитские санкции» ЕС
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции Запада в отношении ряда белорусских предприятий бандитскими и поручил выработать симметричный ответ, передает во вторник Sputnik Беларусь.
По его данным, такое поручение Лукашенко сделал, принимая в Минске с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика.

"Еще одна тема — санкции Запада, под которые попали несколько отечественных предприятий. Эти санкции Александр Лукашенко назвал бандитскими и поручил на уровне правительства выработать симметричный ответ", — говорится в сообщении.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор.
Страны ЕС ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов, под санкции попал и Лукашенко. В том числе ранее ЕС ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций. При этом в ЕС заявили, что и дальше готовы расширять санкции, в том числе в отношении компаний, если ситуация в Белоруссии не улучшится.
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