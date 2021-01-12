Тихановская предложила новое название для Белоруссии в Литве

Тихановская направила письмо с предложением министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису. По ее словам, употребляемое сегодня название Baltarùsija неверно ассоциируется с «государством Россия». Самое приемлемое название — Belarusià, добавила политик. По ее словам, оно максимально приближено к оригиналу, который употребляется в стране.

«Это могло бы стать знаком уважения Литвы к суверенитету Беларуси и поддержки языково-культурной идентичности белорусского народа», — говорится в сообщении.

Отмечено, что Габриэлюс Ландсбергис сам был инициатором, чтобы Тихановская направила ему официальное обращение.