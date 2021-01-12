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Москва

Тихановская предложила новое название для Белоруссии 

Павел Тиунов 31 минуту назад
Тихановская предложила новое название для Белоруссии в Литве
Фото: ТАСС
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила литовцам переименовать Белоруссию. Вместо Baltarùsija следует употреблять Belarusià, говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале оппозиционерки.
Тихановская направила письмо с предложением министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису. По ее словам, употребляемое сегодня название Baltarùsija неверно ассоциируется с «государством Россия». Самое приемлемое название — Belarusià, добавила политик. По ее словам, оно максимально приближено к оригиналу, который употребляется в стране.

«Это могло бы стать знаком уважения Литвы к суверенитету Беларуси и поддержки языково-культурной идентичности белорусского народа», — говорится в сообщении.

Отмечено, что Габриэлюс Ландсбергис сам был инициатором, чтобы Тихановская направила ему официальное обращение.
В декабре, как сообщал «Рамблер», Светлана Тихановская призвала власти Германии на уровне Европейского союза расширить санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и людей из его окружения и больше поддерживать белорусскую оппозицию, в частности, отменить визовый режим для тех ее представителей, которые подвергаются преследованиям со стороны режима Лукашенко. Также она высказала мнение, что власти Евросоюза должны следовать принципу нулевой толерантности в вопросе контактов компаний из ЕС с властями Белоруссии — препятствовать им.
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Комментарии 5
В мире , Габриэлюс Ландсбергис , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ЕС
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