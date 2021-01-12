В США назвали причину провала Запада на Украине

Запад оказался в западне на Украине . Об этом сообщает The National Interest.

В настоящее время самой популярной политической партией на Украине является пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь». Автор публикации в The National Interest профессор политики в Университете Род-Айленда (США) Николай Петро счел это свидетельством провала американской политики на Украине.

Одной из причин провала он назвал тот факт, что эта политика основана на предпосылке о существовании единой Украины, второй — веру в то, что война с Россией способна полностью сгладить любые внутренние разногласия на Украине.

Отношение к России и впрямь значительно ухудшилось с 2014 года, однако многовековые исторические, религиозные и культурные связи между Украиной и Россией едва ли могут измениться коренным образом.

«В результате Запад оказался в западне», — считает Петро.

По его словам, Запад не может отказаться от своей нынешней политики на Украине, потому что тем самым создаст впечатление победы России, и не может ее продолжать, так как этим усилит внутренние разногласия на Украине.