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Суд в США запретил казнь женщины 

Вести Подмосковья 1 час назад
Суд в США запретил казнь женщины
Фото: РИА Новости
Она была единственной женщиной, которую приговорили к смертной казни
Федеральный судья в Индиане (С ША) запретил казнить Лизу Монтгомери, осужденную за убийство. Она была единственной женщиной в федеральной камере смертников в Соединенных Штатах, по причинам психического здоровья на основании доказательств того, что она не могла понять правительственное обоснование ее казни. Об этом сообщает «Reuters».
Монтгомери, которую должны были казнить с помощью смертельной инъекции 12 января, была осуждена в 2007 году в Миссури за похищение и удушение Бобби Джо Стиннетт, находившейся тогда на восьмом месяце беременности. Затем Монтгомери вырезала плод Стиннетта из матки. Ребенок выжил.
Судья США Джеймс Патрик Хэнлон предоставил отсрочку исполнения приговора, чтобы позволить суду провести слушание, чтобы определить, имеет ли она право быть казненной.

«Психическое состояние миссис Монтгомери ухудшается, и мы ищем возможность доказать ее некомпетентность», — заявила адвокат Монтгомери Келли Генри

Адвокаты Монтгомери попросили о помиловании президента США Дональда Трампа, заявив, что она совершила преступление после того, как всю жизнь подвергалась жестокому обращению и изнасилованию. В почти 7000-страничном прошении о помиловании, поданном на прошлой неделе, они просили Трампа заменить приговор Монтгомери пожизненным заключением.
Адвокаты заявили, что Монтгомери признает свою вину, но заслуживает помилования, потому что она давно страдает тяжелым психическим заболеванием, усугубляемым групповым изнасилованием ее отчимом и его друзьями в детстве.
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Комментарии 1
В мире , Дональд Трамп , США
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