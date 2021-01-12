Глава МИД Ирана назвал Помпео лжецом 

"Начиная с Кубы (включение в список государств-спонсоров терроризма) до фиктивного рассекречивания информации по Ирану и утверждений по поводу "Аль-Каиды"* господин "мы врем, обманываем, воруем" жалким образом заканчивает свою ужасную карьеру воинственными лживыми речами", — написал Зариф в Twitter.