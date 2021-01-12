Глава МИД Ирана назвал Помпео лжецом 

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал обвинения США в адрес Тегерана в связях с террористической группировкой "Аль-Каида"* (запрещена в РФ) выдумкой.
"Начиная с Кубы (включение в список государств-спонсоров терроризма) до фиктивного рассекречивания информации по Ирану и утверждений по поводу "Аль-Каиды"* господин "мы врем, обманываем, воруем" жалким образом заканчивает свою ужасную карьеру воинственными лживыми речами", — написал Зариф в Twitter.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что он стал прибежищем "Аль-Каиды"*. По его словам, эта организация сосредоточила свое руководство в Тегеране, где власти страны позволяют ей "собирать деньги, связываться с членами организации по всему миру".
Еще в середине ноября Иран отверг информацию СМИ о ликвидации в Тегеране израильскими агентами одного из главарей группировки, причастного к нападениям на американские посольства в Африке в 1998 году. Тогда МИД Ирана сообщил, что членов "Аль-Каиды"* в Иране нет.
*Террористическая организация, запрещенная в России.