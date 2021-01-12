Суд в Перу обвинил Гейтса и Сороса в создании пандемии COVID-19

"Уголовный процесс был парализован из-за пандемии COVID-19, созданной криминальными элитами, которые доминируют в мире. Она парализовала деятельность почти во всех странах… Таким образом, ни одно мировое правительство, физические и юридические лица, ни защита обвиняемых не могут утверждать, что эта пандемия имеет свойство "предсказуемости", за исключением создателей нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие, которые управляли ею и продолжают руководить в условиях крайней секретности в своем окружении и в глобальных корпорациях, с прицелом на проект 2030", — говорится в заключении суда, которое цитирует радиостанция RPP.