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Перуанские судьи обвинили Гейтса и Сороса в создании пандемии COVID-19 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
Суд в Перу обвинил Гейтса и Сороса в создании пандемии COVID-19
Фото: РИА Новости
Судьи Высшего апелляционного суда Чинчи и Писко заявили в своей резолюции, что пандемия COVID-19 была создана "преступными элитами, которые доминируют в мире", среди которых — Билл Гейтс, Джордж Сорос и Рокфеллеры.

"Уголовный процесс был парализован из-за пандемии COVID-19, созданной криминальными элитами, которые доминируют в мире. Она парализовала деятельность почти во всех странах… Таким образом, ни одно мировое правительство, физические и юридические лица, ни защита обвиняемых не могут утверждать, что эта пандемия имеет свойство "предсказуемости", за исключением создателей нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие, которые управляли ею и продолжают руководить в условиях крайней секретности в своем окружении и в глобальных корпорациях, с прицелом на проект 2030", — говорится в заключении суда, которое цитирует радиостанция RPP.

Защита обвиняемого в изнасиловании, которому с такой мотивировкой продлили срок предварительного содержания под стражей, уже подала заявление об отмене этого постановления. По мнению адвоката Ренсо Риеги, вместо аргументов по существу в нем использованы спекулятивные утверждения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Сорос и Россия , Ситуация в мире , Билл Гейтс , Джордж Сорос , РИА Новости
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