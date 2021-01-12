Пенс встретился с Трампом на фоне призывов о его импичменте

Трамп и Пенс "обязались продолжать работать ради страны на оставшееся время их срока", заявил он. Это может быть расценено как намек на то, что Пенс не намерен уступать требованиям конгресса, чтобы он попытался отрешить Трампа от должности.

Это первая встреча Трампа и Пенса с 6 января, когда произошли беспорядки в Вашингтоне. СМИ писали, что отношения Трампа и Пенса ухудшились и что Пенс даже не исключал попыток отстранить Трампа, если тот сделает что-то из ряда вон выходящее.

Демократы в палате представителей США намерены во вторник принять резолюцию с требованием, чтобы Пенс инициировал отстранение Трампа от должности по 25-й поправке к конституции США за неспособность исполнять обязанности президента. Если Пенс откажется, демократы намерены уже в среду обсудить вынесение Трампу импичмента. Перспективы того, что Трамп будет отстранен до окончания срока 20 января, туманны: Пенс пока ничем не выказывал намерения пытаться отрешить его от должности, а импичмент пока не набирает необходимых двух третей голосов в сенате.