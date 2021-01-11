Глава МИД Колумбии заразилась коронавирусом 

Глава колумбийской дипломатии Клаудиа Блум сообщила о заражении коронавирусом , она чувствует себя хорошо и продолжает работу из дома.

"Сообщаю колумбийцам, что в связи со случаем, произошедшим в моей семье, ранее я начала профилактическую изоляцию и сдала тест на COVID-19. Результат теста оказался положительным", — говорится в сообщении, опубликованном МИД Колумбии.

Министр также сообщила о "хорошем состоянии здоровья" и добавила, что продолжает выполнять свои обязанности по министерской повестке из дома. В ближайшие несколько дней она намерена возобновить личные встречи с учетом медицинских рекомендаций.

Согласно последним данным минздрава, в Колумбии за время эпидемии выявлены 1,786 миллиона случаев COVID-19 (+15 537 за последние сутки), включая 46 114 летальных (+330).