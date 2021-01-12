Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

СМИ заявили, что Запад проигрывает России борьбу за Украину 

News.ru и ещё 2 30 минут назад
Западные СМИ нашли своё объяснение тому, почему на Украине возрождаются пророссийские партии. Журналист The National Interest назвал причины, почему Запад проигрывает России борьбу за Киев.
Пророссийская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» на данный момент является самым популярным политическим объединением на Украине, считает автор. И это обусловлено практикой внешнего управления, ростом влияния западных советников и недальновидной политикой местных государственных деятелей, включая и самого президента Зеленского.
Политическая неопытность президента в сочетании с подчинением западным интересам стали следствием того, что в стране произошли такие потрясения, которых не было со времён оранжевой революции 2004 года. Продолжение начатого ещё Порошенко курса украинизации населения оттолкнуло от Зеленского русскоязычное население юга и востока страны, которое и привело его к власти, уверен автор. Люди голосовали за Зеленского потому, что он обещал покончить с попыткой Порошенко навязать стране культуру, язык и историю Западной Украины.
И теперь утрата Киевом суверенитета и переуступка его Западу станет самой актуальной темой 2021 года, уверен западный журналист. Запад всё чаще диктует Киеву принятие важных решений вплоть до того, покупать ли российскую вакцину от коронавируса или китайское оборудование Huawei.
Это, по мнению автора статьи, вызывает возмущение «даже на самом высоком уровне власти». Но стоило заместителю руководителя президентской администрации Олегу Татарову раскритиковать «внешнее управление», как он тут же угодил под обвинение и временное отстранение от должности.
США уже должны признать провальность своей политики на Украине, считает журналист. Эта политика явно будет считаться тенденциозной, так как не учитывает многовековые исторические, культурные и религиозные связи значительной части населения Украины и России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что отношения между Москвой и Киевом рано или поздно наладятся. Такое мнение высказал бывший председатель правительства Украины Николай Азаров.
News.ru: последние новости
Байден: Трамп не должен находиться у власти Байден: Трамп не должен находиться у власти Тихановская предложила Литве изменить название Белоруссии Тихановская предложила Литве изменить название Белоруссии ВОЗ отвергла возможность достичь коллективного иммунитета в 2021 году ВОЗ отвергла возможность достичь коллективного иммунитета в 2021 году
Комментарии 91
В мире , Видео , Олег Татаров , Николай Азаров , Администрация Президента РФ , Правительство Украины , The National Interest , Киев , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
00:18
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
Происшествия
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
01:34
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
В мире
Удар реактивных систем БМ-14 по морским целям попал на видео
00:22
Удар реактивных систем БМ-14 по морским целям попал на видео
Войска
Стая собак напала на женщину и попала на видео
00:05
Стая собак напала на женщину и попала на видео
Происшествия
Последствия смертельного столкновения маршруток попали на видео
00:51
Последствия смертельного столкновения маршруток попали на видео
Происшествия
Машинист спас упавшего на рельсы ребенка в метро Москвы и попал на видео
00:38
Машинист спас упавшего на рельсы ребенка в метро Москвы и попал на видео
Происшествия
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
00:45
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
В мире
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
00:42
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
Происшествия
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
00:21
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
Происшествия
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
01:13
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение