США пригласили Россию на инаугурацию Байдена 

США пригласили Россию на инаугурацию избранного главы государства Джо Байдена 20 января.
«Приглашение получено. Планируется принять участие на уровне посла», — приводит РИА Новости слова представителя российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что Пентагон разрешил использование 15 тыс. бойцов Национальной гвардии во время инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Действующий президент США Дональд Трамп ввёл режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность инаугурации следующего президента.