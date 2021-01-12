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Москва

США пригласили Россию на инаугурацию Байдена 

RT на русском и ещё 6 34 минуты назад
США пригласили Россию на инаугурацию избранного главы государства Джо Байдена 20 января.

«Приглашение получено. Планируется принять участие на уровне посла», — приводит РИА Новости слова представителя российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Пентагон разрешил использование 15 тыс. бойцов Национальной гвардии во время инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Действующий президент США Дональд Трамп ввёл режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность инаугурации следующего президента.
RT на русском: последние новости
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В мире , Видео , Политика , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Пентагон , РИА Новости , США
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