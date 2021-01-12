Пациенты дома престарелых заразились COVID после вакцинации

Вакцинация препаратом Pfizer и BioNTech не спасла от заражения коронавирусом 21 постояльца дома престарелых в итальянском городе Прато . Всего там заразились 46 человек.

Об этом сообщает ANSA. Агентство отмечает, что прививку пожилые люди получили 30 декабря 2020 года. К настоящему времени вакциной Pfizer и BioNTech в Италии привито более 600 тыс. человек. Первыми в стране прививаются медработники и пациенты домов престарелых.

Власти страны обещают, что 12 января в страну завезут первые дозы вакцины от компании Moderna. После этого планируется расширить круг прививаемых на людей старшего возраста и преподавателей учебных заведений.