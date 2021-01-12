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Москва

В ВОЗ прокомментировали выявленный в Японии штамм коронавируса 

RT на русском и ещё 6 49 минут назад
Обнаруженный в Японии штамм коронавируса пока не сделал инфекцию более агрессивной, однако чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться новые его варианты, заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В выходные Япония сообщила ВОЗ о новом варианте вируса. Чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться изменения вируса», — сказал Гебрейесус во время брифинга.

Он добавил, что это может привести к росту заболеваемости и числа госпитализаций, что будет осложнять работу больниц, которые и так уже находятся в трудном положении.
10 января стало известно, что у четырёх человек, прилетевших в Японию из Бразилии, обнаружена новая мутация коронавируса, которая отличается от той, что была зафиксирована в Великобритании и ЮАР.
Специалисты утверждают, что новая мутация частично схожа с мутациями, которые вызывают «беспокойство из-за более высокой контагиозности».
Также в ВОЗ сообщили, что новая разновидность COVID-19, первоначально выявленная в Великобритании, уже обнаружена в 22 странах Европы.
RT на русском: последние новости
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В мире , Видео , ВОЗ , Бразилия
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