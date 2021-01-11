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Москва

В ВОЗ считают, что мир не сможет достичь коллективной иммунизации в 2021 году 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
В ВОЗ отвергли возможность коллективной иммунизации в 2021 году
Фото: ТАСС
Мир не сможет достичь коллективной иммунизации от коронавируса в 2021 году. Об этом заявила в понедельник на брифинге главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

"Еще год назад никто не мог представить, что у нас будет не одна, а сразу несколько вакцин от коронавируса, — отметила она. — И они поступят во все страны, но мы должны быть терпеливыми".

"Параллельно важно не забывать о мерах по предотвращению распространения инфекции, которые нам необходимо соблюдать как минимум до конца года, — подчеркнула специалист. — Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых стран будут оставаться незащищенные люди. Поэтому меры должны соблюдаться в то время, как вакцинация проводится среди наиболее уязвимых людей, и мы начинаем охватывать другие слои населения".

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В мире , ВОЗ
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