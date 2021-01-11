В ВОЗ отвергли возможность коллективной иммунизации в 2021 году

"Параллельно важно не забывать о мерах по предотвращению распространения инфекции, которые нам необходимо соблюдать как минимум до конца года, — подчеркнула специалист. — Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых стран будут оставаться незащищенные люди. Поэтому меры должны соблюдаться в то время, как вакцинация проводится среди наиболее уязвимых людей, и мы начинаем охватывать другие слои населения".