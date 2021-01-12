Трамп ввёл в округе Колумбия режим ЧС 

Президент Дональд Трамп сообщил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа из-за экстренных обстоятельств, связанных с 59-й президентской инаугурацией, — сообщили в Белом доме.