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Мэр Вашингтона попросила Трампа ввести спецрежим в столице 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Мэр Вашингтона попросила Трампа ввести спецрежим в столице
Фото: EPA
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер попросила президента США Дональда Трампа ввести спецрежим в столице в свете пандемии коронавируса и предстоящей инаугурации избранного президента Джо Байдена.

"Вчера я направила письмо президенту Трампу с просьбой об объявлении в округе Колумбия режима предчрезвычайного бедствия… Это необходимо, потому что инаугурация представляет несколько беспрецедентных угроз, которые превосходят возможности традиционной подготовки (к таким мероприятиям)", — сказала Боузер на пресс-конференции, напомнив, что аналогичное указание было издано в 2009 году перед инаугурацией президента Барака Обамы.

В числе угроз предстоящему мероприятию она назвала пандемию и "внутреннюю террористическую атаку на Капитолий в столице США". Она сообщила, что также направила запрос о помощи в министерство внутренней безопасности, которое попросила о координации с Пентагоном, минюстом и конгрессом для разработки плана привлечения федеральных правоохранительных органов для обеспечения порядка.
Помимо этого, мэр подала запрос в минюст США о продлении режима "обеспечения безопасности на мероприятии национального масштаба" до 24 января. О том, получено ли согласие на ее запросы, она не сообщила.
Мэр также призвала жителей Вашингтона сохранять бдительность и участвовать в мероприятиях по случаю инаугурации Байдена, которая пройдет 20 января, онлайн.
Шестого января, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". Также в различных соцсетях, в том числе в Twitter, президент призвал соратников вести себя мирно и разойтись по домам, но при этом назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов. После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром. На данный момент 87 человек арестованы по делу о вторжении протестующих в вашингтонский Капитолий.
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В мире , Барак Обама , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Пентагон , Минюст РФ , Министерство юстиции США , Колумбия , США
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