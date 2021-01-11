Мэр Вашингтона попросила Трампа ввести спецрежим в столице 

"Вчера я направила письмо президенту Трампу с просьбой об объявлении в округе Колумбия режима предчрезвычайного бедствия… Это необходимо, потому что инаугурация представляет несколько беспрецедентных угроз, которые превосходят возможности традиционной подготовки (к таким мероприятиям)", — сказала Боузер на пресс-конференции, напомнив, что аналогичное указание было издано в 2009 году перед инаугурацией президента Барака Обамы.