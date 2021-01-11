Бориса Джонсона уличили в нарушении правил локдауна 

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили катающимся на велосипеде на востоке Лондона в 11 км от его резиденции.

В Англии в рамках борьбы с распространением коронавируса действует локдаун. Людям разрешается покидать дома лишь по веским причинам, в число которых входят занятия спортом на свежем воздухе. Однако при этом не разрешено уходить за пределы района проживания. Власти не указывали конкретное расстояние, на которое можно удаляться от дома.

Evening Standard сообщает, что Джонсона заметили в Олимпийском парке в воскресенье, 10 января, в семи милях (11,2 км) от его резиденции на Даунинг-стрит. Премьер был в шапке с символикой городской транспортной компании TFL и медицинской маске.

Источник в правительстве заявил, что Джонсон воспользовался своим правом на физические упражнения.

Он заметил, насколько людно было в парке. Он указал на это на прошедшей позже встрече [с членами кабмина] и заявил, что обеспокоен тем, выполняют ли люди ограничительные требования, — сказал собеседник газеты.

Официальный представитель Джонсона на брифинге 11 января пообещал дать подробную информацию о велопрогулке премьера позже.

Как передавал NEWS.ru, накануне инцидента в парке, 9 января, Джонсон заявил, что система здравоохранения Соединённого Королевства испытывает сейчас беспрецедентную нагрузку за всё время пандемии коронавируса и призвал британцев оставаться дома. В тот день в Великобритании зафиксировали 1325 связанных с COVID-19 смертей, что стало суточным антирекордом для страны.