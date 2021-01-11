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Литва заявила о готовности сменить название Белоруссии 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Литва заявила о готовности переименовать Белоруссию
Фото: ТАСС
Власти Литвы готовы при согласии белорусской стороны изменить название Белоруссии в официальном обороте. Об этом в пятницу заявил журналистам министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис после встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая с конца августа 2020 года находится на территории прибалтийского государства.

"Если Белоруссия выразит такое пожелание, с удовольствием обсудим этот вопрос, как мы уже поступили, изменив название Грузии на Сакартвело", — заявил он.

По словам главы МИД балтийской республики, нынешнее название соседней с Литвой страны "трактует Белоруссию как часть России".
Как именно Вильнюс намерен переименовать Белоруссию, Ландсбергис не уточнил. В настоящее время принятое в литовском языке название страны — Baltarusija. Rusija по-литовски — это Россия.
7 января государственная комиссия по литовскому языку приняла решение вычеркнуть название "Грузия" из официального списка зарубежных государств. "Вычеркнуть Грузию из списка официальных названий и вместо нее вписать "Сакартвело", — постановила комиссия.
Еще в мае 2018 года представители президента, премьера и спикера парламента Литвы заявили, что впредь будут использовать в официальных документах национальное самоназвание Грузии — Сакартвело. До этого ни одна из стран Евросоюза иное название, кроме "Грузия", в официальных документах для закавказского государства не использовала. Однако в Литве считают, что оно было навязано кавказской республике в советское время.
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В мире , Габриэлюс Ландсбергис , Светлана Тихановская , ЕС , Вильнюс , Грузия , Литва , Минск
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