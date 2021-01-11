Литва заявила о готовности переименовать Белоруссию

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Власти Литвы готовы при согласии белорусской стороны изменить название Белоруссии в официальном обороте. Об этом в пятницу заявил журналистам министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис после встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской , которая с конца августа 2020 года находится на территории прибалтийского государства.

"Если Белоруссия выразит такое пожелание, с удовольствием обсудим этот вопрос, как мы уже поступили, изменив название Грузии на Сакартвело", — заявил он.

По словам главы МИД балтийской республики, нынешнее название соседней с Литвой страны "трактует Белоруссию как часть России".

Как именно Вильнюс намерен переименовать Белоруссию, Ландсбергис не уточнил. В настоящее время принятое в литовском языке название страны — Baltarusija. Rusija по-литовски — это Россия.

7 января государственная комиссия по литовскому языку приняла решение вычеркнуть название "Грузия" из официального списка зарубежных государств. "Вычеркнуть Грузию из списка официальных названий и вместо нее вписать "Сакартвело", — постановила комиссия.