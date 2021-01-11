Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

«Спутник V» разрешили применять в Палестине 

Российская Газета и ещё 12 1 час назад
Российской вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Палестине. Об этом сообщили в РФПИ со ссылкой на Министерство здравоохранения Государства Палестина.

"Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире", — сообщили в фонде. Регистрация в Беларуси была проведена после дополнительных клинических исследований с участием добровольцев, а также на основании данных по результатам испытаний вакцины. представленных НИЦ имени Гамалеи.

Поставки "Спутник V" в Палестину намечены уже на первый квартал этого года. "Первая партия вакцины поступит в государство в течение месяца. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах", — уточнили в РФПИ. Ранее сообщалось, что к производству "Спутника V" приступили в Казахстане.

"Высокие качество и эффективность вакцины "Спутник V" вызывают растущий интерес к ней со стороны все большего числа стран. Это приводит к расширению географии ее регистрации, поставок и производства. Мы рады, что следом за Европой, Азией, Латинской Америкой и Африкой "Спутник V" будет представлен и на Ближнем Востоке, — отметил сегодня глава РФПИ Кирилл Дмитриев. — Это позволит дополнительно объединить усилия для скорейшей совместной победы над коронавирусной инфекцией за счет обеспечения доступа к эффективной и безопасной вакцине большему количеству государств и их жителей".

Российская Газета: последние новости
Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего посла в РФ Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего посла в РФ Ким Чен Ын избран генеральным секретарем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын избран генеральным секретарем Трудовой партии Кореи Евросоюз перестал признавать Хуана Гуайдо главой Венесуэлы Евросоюз перестал признавать Хуана Гуайдо главой Венесуэлы
Комментарии 2
В мире , Видео , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций , Алжир , Аргентина , Боливия , Индия , Китай , Южная Корея , Палестина , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
00:18
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
Происшествия
Стая собак напала на женщину и попала на видео
00:05
Стая собак напала на женщину и попала на видео
Происшествия
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
01:34
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
В мире
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
00:21
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
Происшествия
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
00:45
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
В мире
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
00:42
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
Происшествия
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
01:13
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
Войска
Появилось видео подробностей свадьбы Бузовой и Манукяна
03:39
Появилось видео подробностей свадьбы Бузовой и Манукяна
Шоу-бизнес Общество
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
00:39
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
Происшествия
Депутат попал в ДТП и отказался пройти освидетельствование
01:28
Депутат попал в ДТП и отказался пройти освидетельствование
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение