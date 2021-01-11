«Спутник V» разрешили применять в Палестине 

"Высокие качество и эффективность вакцины "Спутник V" вызывают растущий интерес к ней со стороны все большего числа стран. Это приводит к расширению географии ее регистрации, поставок и производства. Мы рады, что следом за Европой, Азией, Латинской Америкой и Африкой "Спутник V" будет представлен и на Ближнем Востоке, — отметил сегодня глава РФПИ Кирилл Дмитриев. — Это позволит дополнительно объединить усилия для скорейшей совместной победы над коронавирусной инфекцией за счет обеспечения доступа к эффективной и безопасной вакцине большему количеству государств и их жителей".