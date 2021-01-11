Китайские СМИ заявили о боязни ВМС США заходить в Охотское море близ границ РФ

Россия надежно защитила Охотское море от посягательств американских ВМС. К такому выводу пришло китайское издание Sina, пишет «ПолитРоссия».

По данным издания, американские военные корабли появлялись у границ России, а также в Южно-Китайском море и Персидскиом заливе. Однако ВМС США опасаются заходить в Охотское море.

Этот регион для России стратегически важен, так как является своеобразными воротами на Дальний Восток, а также обладает огромными минеральными, нефтегазовыми и рыбными ресурсами, подчеркивается в статье.

Охотское море закрыто для американских кораблей как по естественным природным причинам, будучи покрытым большую часть гола мощным слоем льда, так и из-за того, что на большей части его территории действует особый режим.

«Если корабли Соединенных Штатов войдут в российские воды без разрешения, это будет равносильно вторжению в Россию», — уверяют китайские эксперты.

Они также напомнили, что регион является местом базирования атомных подводных лодок Тихоокеанского флота РФ, и любое несанкционированное проникновение туда будет жестко пресекаться.

Все это вынуждает американские военные корабли держаться подальше от Охотского моря, иначе они рискуют угодить в ловушку и спровоцировать масштабный конфликт, констатирует китайское издание.