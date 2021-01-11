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Москва

РФ превратила Охотское море в ловушку для американских кораблей 

Алиса Селезнёва 35 минут назад
Китайские СМИ заявили о боязни ВМС США заходить в Охотское море близ границ РФ
Фото: ТАСС
Россия надежно защитила Охотское море от посягательств американских ВМС. К такому выводу пришло китайское издание Sina, пишет «ПолитРоссия».
По данным издания, американские военные корабли появлялись у границ России, а также в Южно-Китайском море и Персидскиом заливе. Однако ВМС США опасаются заходить в Охотское море.
Этот регион для России стратегически важен, так как является своеобразными воротами на Дальний Восток, а также обладает огромными минеральными, нефтегазовыми и рыбными ресурсами, подчеркивается в статье.
Охотское море закрыто для американских кораблей как по естественным природным причинам, будучи покрытым большую часть гола мощным слоем льда, так и из-за того, что на большей части его территории действует особый режим.

«Если корабли Соединенных Штатов войдут в российские воды без разрешения, это будет равносильно вторжению в Россию», — уверяют китайские эксперты.

Они также напомнили, что регион является местом базирования атомных подводных лодок Тихоокеанского флота РФ, и любое несанкционированное проникновение туда будет жестко пресекаться.
Все это вынуждает американские военные корабли держаться подальше от Охотского моря, иначе они рискуют угодить в ловушку и спровоцировать масштабный конфликт, констатирует китайское издание.
Как сообщал «Рамблер», ранее политологи отметили, что сотрудничество России и Китая в Арктике может стать причиной потери Соединенными Штатами Америки глобального доминирования. А военные эксперты обратили внимание на то, что дальнейшее наращивание сил НАТО в регионе может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России. Во избежание возникновения открытого конфликта аналитики рекомендовали сторонам сесть за стол переговоров.
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Комментарии
В мире , Армия , НАТО
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