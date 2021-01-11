В Литве переименовали Грузию

"Государственная комиссия по литовскому языку постановила: внести изменения в список названий столиц, государств, утвержденный государственной комиссией по литовскому языку… В графе "Официальные названия стран" удалить название "Грузия" и заменить на Сакартвело", — записано в документе, появившемся на сайте ведомства.