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Москва

В Литве дали новое название Грузии 

РИА Новости 1 час назад
В Литве переименовали Грузию
Фото: Reuters
Государственная комиссия литовского языка на первом заседании в этом году изменила в Литве название Грузии на Сакартвело.

"Государственная комиссия по литовскому языку постановила: внести изменения в список названий столиц, государств, утвержденный государственной комиссией по литовскому языку… В графе "Официальные названия стран" удалить название "Грузия" и заменить на Сакартвело", — записано в документе, появившемся на сайте ведомства.

Сакартвело — самоназвание Грузии. Переводится как "страна картвелов" — автохтонного населения Закавказья. В большинстве языков страну называют производными от латинского наименования государства Georgia.
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