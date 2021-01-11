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Миссия МВФ возобновила свою работу на Украине 

RT на русском 1 час назад
Миссия МВФ возобновила свою работу на Украине
Фото: РИА Новости
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) возобновила на Украине свою работу по пересмотру программы в формате «стендбай».
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на представительство фонда на Украине.

«Миссия… сегодня возобновляет свою работу встречами с представителями власти», — говорится в ответе на запрос агентства.

В представительстве отметили, что миссия проводит дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра.
Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил о необходимости реструктуризировать долги перед МВФ.
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В мире , Юрий Бойко , Международный валютный фонд
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