Миссия МВФ возобновила свою работу на Украине 

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на представительство фонда на Украине.

«Миссия… сегодня возобновляет свою работу встречами с представителями власти», — говорится в ответе на запрос агентства.

В представительстве отметили, что миссия проводит дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра.