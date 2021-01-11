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В Индонезии найдены останки погибших при крушении лайнера 

ИА Regnum 31 минуту назад
В Индонезии найдены останки погибших при крушении лайнера
Фото: РИА Новости
Национальное поисково-спасательное агентство в Индонезии подготовило к отправке на экспертизу 19 мешков с останками погибших при крушении лайнера в Индонезии, сообщает Antara.
Спасатели обнаружили 53 объекта, состоящих из фрагментов самолета, личных вещей и одежды пассажиров.
Останки были переданы полиции для последующей идентификации, а обнаруженные фрагменты самолета — национальному комитету по безопасности на транспорте.
На месте происшествия продолжаются поисковые работы.
Известно, что самолет, принадлежащий авиакомпании Sriwijaya Air, 1994 года выпуска перевозил 62 человека, в том числе 50 пассажиров и 12 членов экипажа. На борту находились 40 взрослых пассажиров, семеро детей, трое младенцев.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии надеется, что его команда скоро найдет бортовой самописец лайнера Sriwijaya Air.
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