Власти Грузии продлили ограничения из-за коронавируса до февраля 

«Мы сегодня провели обсуждение и приняли решение сохранить до 1 февраля существующий ныне режим точечных ограничений. Наша задача — использовать оставшиеся до 1 февраля две-три недели для очень активной коммуникации с бизнесом и подготовки к более безопасному открытию с 1 февраля в том, что касается того же сектора торговли или общественного транспорта», — заявила Турнава.