МИД Украины пригласил Россию на саммит по Крыму 

«В повестке дня переговоров будет только один вопрос — модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановления суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Никаких других вопросов мы с ними (с Россией) обсуждать не будем», — сказал Кулеба.