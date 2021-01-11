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Бывший шеф полиции Капитолия рассказал о попытках получить подкрепление 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Экс-глава полиции Капитолия рассказал о попытках получить подкрепление
Фото: REUTERS / Shannon Stapleton
Экс-глава полиции Капитолия в Вашингтоне Стивен Сунд заявил, что еще до начала массовых беспорядков безуспешно просил службы безопасности и военное командование США о подкреплении.
После нападения протестующих на Капитолий, которое привело к гибели людей, Сунд подал в отставку.
В интервью газете Washington Post уволившийся шеф полиции, охраняющей конгресс США, сообщил, что в первый раз попросил привлечь к охране здания национальную гвардию еще до того, как сторонники президента Дональда Трампа собрались в Вашингтоне.
По словам Сунда, в общей сложности он сделал шесть запросов о подкреплении, один из которых был отвергнут генерал-лейтенантом Уолтером Пиаттом. "Мне не нравится вид бойцов национальной гвардии, стоящих в полицейском оцеплении, с Капитолием на заднем фоне", — приводит полицейский слова военного.
Глава администрации столичного мэра Мюриэл Баузер Джон Фальчикьо подтвердил, что Сунд делал отчаянные попытки получить подкрепление. "Этот парень в буквальном смысле кричал о помощи по телефону. Это врезалось в мою память", — сказал он.
Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Washington Post , США
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