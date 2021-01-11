Экс-глава полиции Капитолия рассказал о попытках получить подкрепление

Экс-глава полиции Капитолия Вашингтоне Стивен Сунд заявил, что еще до начала массовых беспорядков безуспешно просил службы безопасности и военное командование США о подкреплении.

После нападения протестующих на Капитолий, которое привело к гибели людей, Сунд подал в отставку.

В интервью газете Washington Post уволившийся шеф полиции, охраняющей конгресс США, сообщил, что в первый раз попросил привлечь к охране здания национальную гвардию еще до того, как сторонники президента Дональда Трампа собрались в Вашингтоне.

По словам Сунда, в общей сложности он сделал шесть запросов о подкреплении, один из которых был отвергнут генерал-лейтенантом Уолтером Пиаттом. "Мне не нравится вид бойцов национальной гвардии, стоящих в полицейском оцеплении, с Капитолием на заднем фоне", — приводит полицейский слова военного.

Глава администрации столичного мэра Мюриэл Баузер Джон Фальчикьо подтвердил, что Сунд делал отчаянные попытки получить подкрепление. "Этот парень в буквальном смысле кричал о помощи по телефону. Это врезалось в мою память", — сказал он.