Пашинян прибыл в Москву 

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«Да, уже прибыл», — сказал ТАСС дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

В свою очередь пресс-секретарь премьера Армении уточнила, что встреча Пашиняна с Путиным и Алиевым начнется через несколько часов.

Несколько десятков оппозиционных активистов в понедельник утром попытались перекрыть трассу , ведущую в аэропорт Звартноц, чтобы помешать Пашиняну вылететь в Москву. По словам оппозиционеров, премьер-министр Армении «после поражения в Карабахе не имеет права представлять армянский народ в каких-либо переговорах с азербайджанской стороной».