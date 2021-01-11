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Пашинян прибыл в Москву 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Пашинян прибыл в Москву
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Москву, где обсудит с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщил посол Армении в Москве Вардан Тоганян.

«Да, уже прибыл», — сказал ТАСС дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

В свою очередь пресс-секретарь премьера Армении уточнила, что встреча Пашиняна с Путиным и Алиевым начнется через несколько часов.
Несколько десятков оппозиционных активистов в понедельник утром попытались перекрыть трассу, ведущую в аэропорт Звартноц, чтобы помешать Пашиняну вылететь в Москву. По словам оппозиционеров, премьер-министр Армении «после поражения в Карабахе не имеет права представлять армянский народ в каких-либо переговорах с азербайджанской стороной».
Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.
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В мире , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , Вардан Тоганян , ИТАР-ТАСС
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