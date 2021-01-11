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Москва

Пенсионерка-«морж» из Вологды шокировала американцев 

Павел Тиунов 1 час назад
Пенсионерка-«морж» из Вологды шокировала американцев фото из проруби
Фото: ТАСС
Фотография пенсионерки, которая принимает ледяную ванну при минус 14 градусах, вызвала восторг и удивление у рядовых американцев. Пользователи Сети признали, что русские «это хардкор».
Снимок, потрясший пользователей соцсетей, был опубликован в Instagram-аккаунте американской газеты USA Today. На снимке пожилая женщина стоит у края купели в одном купальнике, собираясь зайти в ледяную воду. У другого края проруби в воде по пояс стоит мужчина и делает селфи.

«Люди купаются в проруби на реке в Вологде. Это 400 км севернее Москвы. Температура в Вологде — минус 14 градусов», — говорится в подписи к фото.

Подписчики бурно отреагировали на российских «моржей». Большинство из них удивились стойкости характера пожилой женщины.

«О Господи», — написала пользовательница под ником rymanmiguel.

«О Боже. А я всё жду весну и лето», — отметила maxima1mf.

«Невероятно», — изумилась tracy_gore1344.

«Русские это хардкор», — признала shannenegans.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась история, как россиянин заставил двух американцев извиниться за оскорбление России. Граждане США нелестно отозвались о русских девушках, парнях и народах РФ в целом. Россиянин познакомился с американцами и «развеял мифы», которые в США, по его словам, насаждают СМИ. В итоге, по словам мужчины, его новые знакомые извинились.
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Комментарии
В мире , Общество , USA Today
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