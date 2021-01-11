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В Микронезии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Микронезии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Фото: РИА Новости
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Микронезии, сообщил в понедельник президент страны Дэвид Паньюэло.
По словам главы государства, инфицированный находится под пристальным наблюдением. «Поэтому гражданам необходимо сохранять спокойствие. Не паникуйте, ситуация находится под контролем», — передает ТАСС со ссылкой на АФП слова президента.
По информации агентства, заражение было выявлено у моряка правительственного судна. Сейчас оно стоит на якоре, за инфицированным ведется постоянное наблюдение, коллеги заразившегося также остаются на борту. Правительство в связи с инцидентом пока не ввело ограничений на посещение общественных учреждений.
Микронезия, население которой составляет примерно 100 тыс. человек, — одна из немногих стран мира, где ранее не было зафиксировано случаев инфицирования. Для предотвращения распространения коронавируса государство ранее закрыло свои границы.
Как уточняет АФП, случаев заражения до сих пор не было выявлено в других островных государствах Океании: Кирибати, Науру, Палау, Тонга и Тувалу.
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В мире , ИТАР-ТАСС , France-Presse , Кирибати , Науру , Палау , Тонга , Тувалу
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