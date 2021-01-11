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Москва

Глава правящей партии Грузии заявил об уходе из политики 

RT на русском 1 час назад
Основатель «Грузинской мечты» Иванишвили объявил об уходе из политики
Фото: РИА Новости
Основатель и председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что уходит из политики.
Об этом сообщает «Рустави 2».

«Я принял решение навсегда покинуть партию и полностью отойти от её правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию и возвращаюсь к обычной жизни, как это было до 2011 года», — отметил он.

При этом Иванишвили выразил уверенность, что в политсиле найдутся люди, способные достойно продолжить его работу.
В начале декабря 2020 года сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» одержала победу на парламентских выборах в стране.
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