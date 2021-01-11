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Эксперты ВОЗ прибудут в Китай для выяснения происхождения COVID-19 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Эксперты ВОЗ прибудут в Китай для выяснения происхождения COVID-19
Фото: РИА Новости
Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай 14 января для выяснения происхождения COVID-19, говорится в заявлении государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Ранее представитель пресс-службы ВОЗ Хеддин Холдорсон сообщил РИА Новости, что ВОЗ намерена в январе направить в Китай международную группу экспертов для выяснения происхождения COVID-19.

"Группа международных экспертов ВОЗ, занимающаяся выяснением причин происхождения COVID-19, прибудет в Китай 14 января для проведения исследований", — говорится в распространённом заявлении ведомства.

Отмечается, что группа экспертов ВОЗ будет проводить соответствующие исследования в сотрудничестве с китайскими специалистами.
Представитель ВОЗ сообщил РИА Новости, что группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , ВОЗ , РИА Новости , Австралия , Вьетнам , Германия , Дания , Катар , Китай , Нидерланды , США , Великобритания , Япония
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