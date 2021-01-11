Эксперты ВОЗ прибудут в Китай для выяснения происхождения COVID-19 

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Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай 14 января для выяснения происхождения COVID-19, говорится в заявлении государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Ранее представитель пресс-службы ВОЗ Хеддин Холдорсон сообщил РИА Новости, что ВОЗ намерена в январе направить в Китай международную группу экспертов для выяснения происхождения COVID-19.

"Группа международных экспертов ВОЗ, занимающаяся выяснением причин происхождения COVID-19, прибудет в Китай 14 января для проведения исследований", — говорится в распространённом заявлении ведомства.

Отмечается, что группа экспертов ВОЗ будет проводить соответствующие исследования в сотрудничестве с китайскими специалистами.

Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Представитель ВОЗ сообщил РИА Новости, что группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии Дании . От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.