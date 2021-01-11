Журналист заявил о начале в США «предгитлеровской» эры 

Беспорядки, захват Капитолия, оправдание насилия политиками говорят о том, что в США наступила «предгитлеровская» эра, заявил редактор журнала The National Interest Джейкоб Хэйлбрунн.

По его словам, произошедшее в начале января в Вашингтоне может быть предвестником более «темных событий».

6 января, как сообщал «Рамблер», Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками заявил, что никогда не смирится с поражением в президентской гонке. Он также подчеркнул, что он и его команда «никогда не сдадутся». В этот же день тысячи сторонников президента выступили против официального утверждения демократа Джо Байдена на посту нового главы государства. Они штурмовали Капитолий и в результате попали в здание. Беспорядки привели к гибели 4 человек и аресту 52 протестующих.

Джейкоб Хэйлбрунн, комментируя произошедшие события, подчеркнул, что за прошедший год в США постоянно нарастал уровень насилия. Сегодня, по его словам, страна стоит перед выбором дальнейшего пути и в теории может повторить путь веймарской Германии.

Ссылаясь на книгу Аарона Сибариума «Американская цель», журналист отметил, что текущее положение в стране имеет схожие признаки с «предгитлеровской» эрой.

«Треть всех демократов и республиканцев теперь уверены, что политическое насилие может быть оправдано», — говорится в статье.

По статистике количество американцев, оправдывающих насилие для защиты политических идей, за последние четыре года выросло в 4 раза. Хэйлбрунн подчеркнул, что сегодня в США представители разных политических течений все дальше отдаляются друг от друга, не желая и не имея возможности договориться.

«Когда на политическое насилие отвечаешь насилием, вызвавшие первоначальную жестокость причины никуда не уходят. Напротив, ответное насилие углубляет первоначальную обиду, а это плодит все новую и новую жестокость», — констатировал журналист.

Хейлбрунн напомнил, что новоизбранный президент США Джо Байден обещает «восстановить в стране правила хорошего тона».

При этом эксперт допустил, что штурм Капитолия может быть отнюдь не последним событием в «драме ненависти».