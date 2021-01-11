Полицию Капитолия предупреждали о возможных беспорядках 

"Перед этим событием ФБР получило достоверную и требующую принятия мер информацию о лицах, которые планировали поехать на протесты и выражали желание участвовать в насилии. ФБР удалось отговорить этих людей от поездки в округ Колумбия", — приводит телеканал слова неназванного старшего должностного лица ФБР. По его словам, ФБР и партнеры на федеральном, местном уровне и уровне штатов собирали и делились информацией в рамках подготовки к различным запланированным мероприятиям.