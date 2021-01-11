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США намерены запустить проект по укреплению связей между украинцами 

Газета.Ru 1 час назад
США запускают проект по укреплению связей между украинцами
Фото: Reuters
Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) планирует запустить проект по укреплению связей между гражданами Украины, проживающими как на подконтрольных Киеву территориях, так и в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.
Программа получила название "Наводя мосты". В рамках проекта планируется улучшить управление критически важными ресурсами и ситуацию с предоставлением государственных и коммунальных услуг населению. Кроме того, предполагается увеличить доверие граждан к процессу реинтеграции.
Работа будет проходить в областях, "наиболее пострадавших от агрессии Кремля", отмечается в документе.
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В мире , Донецкий , Киев , США
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