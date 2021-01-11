США запускают проект по укреплению связей между украинцами

Все новости на карте

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) планирует запустить проект по укреплению связей между гражданами Украины , проживающими как на подконтрольных Киеву территориях, так и в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Программа получила название "Наводя мосты". В рамках проекта планируется улучшить управление критически важными ресурсами и ситуацию с предоставлением государственных и коммунальных услуг населению. Кроме того, предполагается увеличить доверие граждан к процессу реинтеграции.

Работа будет проходить в областях, "наиболее пострадавших от агрессии Кремля", отмечается в документе.