Ким Чен Ын объявил о создании ядерных сил КНДР

«VIII съезд Трудовой партии Кореи единогласно принял решение избрать Ким Чен Ына на должность генерального секретаря ТПК», — передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Агентство подчеркнуло, что соответствующее решение является «проявлением единой воли и стремления всех членов партии, народа и военнослужащих Корейской народной армии добиться развития кимерсенско-кимченирской партии и новых побед революционных идей чучхе».

Предыдущий съезд ТПК проходил в мае 2016 года.

Тем временем Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщил в понедельник, что КНДР провела поздно вечером в воскресенье военный парад в центре Пхеньяна. «Северная Корея провела ночью на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне военный парад, видимо, приуроченный к VIII съезду Трудовой партии Кореи», — отмечается в сообщении. КНШ отмечает, что военные Южной Кореи и США в этой связи «внимательно следят за развитием ситуации», не исключая, что это могла быть лишь генеральная репетиция мероприятия.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на прошедшем съезде ТПК, заявил, что страна завершила создание национальных ядерных сил. Он подчеркнул, что общий уровень статуса и национальной мощи КНДР «вышел на самый высокий до сих пор уровень». Ким Чен Ын указал, что власти страны намерены увеличить радиус поражения находящихся на вооружении ракет, способных нести ядерное оружие, до 15 тыс. км. Он также подчеркнул, что расширение радиуса поражения будет сочетаться с возможностью нанесения точного удара по целям противника.