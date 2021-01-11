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В США допустили уголовное преследование Трампа из-за беспорядков 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Трампу может грозить уголовное преследование
Фото: globallookpress.com
Против президента США Дональда Трампа могут возбудить уголовное дело. Об этом заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
Она назвала Трампа «помешанным, неуравновешенным и опасным».

«Осталось еще несколько дней, прежде чем мы сможем защититься от него. Но он совершил нечто настолько серьезное, что против него должно быть возбуждено уголовное дело», — сказала Пелоси в интервью CBS News.

По ее словам, по-прежнему стоит на повестке вопрос о том, чтобы лишить Трампа полномочий на основании 25-й поправки о недееспособности главы государства.
Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия, где конгресс должен был утвердить результаты состоявшихся в ноябре президентских выборов. Заседание было сорвано. Жертвами беспорядков стали пять человек, еще несколько десятков получили ранения. Демократы после этого выразили намерение вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».
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В мире , США , Дональд Трамп , CBS
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