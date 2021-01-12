Лидером на выборах президента Киргизии назвали Садыра Жапарова 

Центральная избирательная комиссия Киргизии обнародовала предварительные итоги досрочных президентских выборов в стране. Они состоялись в воскресенье, 10 января.

По состоянию на 8:00 по времени Бишкека (05:00 мск— «Профиль»), избирательная комиссия обработала автоматически собранные данные с 2425 участков из 2476. На них за исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова проголосовали 79,2% избирателей, сообщает РИА Новости

По закону Киргизии, для окончательного подведения итогов выборов необходим ручной подсчет голосов. Его закончили на 71% избирательных участков. По этим данным, Жапаров лидирует с еще большим преимуществом — он набрал более 80% голосов.

Параллельно с выборами президента в Киргизии проходил референдум об изменении формы правления в стране. Более 80% граждан, по предварительным данным, поддержали переход от парламентской к президентской республике.