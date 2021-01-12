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Лидером на выборах президента Киргизии назвали Садыра Жапарова 

Профиль и ещё 2 22 минуты назад
Центральная избирательная комиссия Киргизии обнародовала предварительные итоги досрочных президентских выборов в стране. Они состоялись в воскресенье, 10 января.
По состоянию на 8:00 по времени Бишкека (05:00 мск— «Профиль»), избирательная комиссия обработала автоматически собранные данные с 2425 участков из 2476. На них за исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова проголосовали 79,2% избирателей, сообщает РИА Новости.
По закону Киргизии, для окончательного подведения итогов выборов необходим ручной подсчет голосов. Его закончили на 71% избирательных участков. По этим данным, Жапаров лидирует с еще большим преимуществом — он набрал более 80% голосов.
Параллельно с выборами президента в Киргизии проходил референдум об изменении формы правления в стране. Более 80% граждан, по предварительным данным, поддержали переход от парламентской к президентской республике.
Ранее «Профиль» сообщал, что Жапаров набрал более 73% голосов уже по первым предварительным оценкам итогов голосования. Такие результаты ЦИК Киргизии получил после подсчета 47% бюллетеней.
В выборах президента Киргизии участвовали 18 кандидатов. Главным соперником Жапарова стал лидер оппозиционной партии «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан» — «Профиль») Адахан Мадумаров. В 2007–2008 годах он был председателем парламента Киргизии.
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Комментарии
В мире , Садоводство , Адахан Мадумаров , Центризбирком России , РИА Новости , Бишкек , Кыргызстан
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