Первые итоги выборов в Киргизии попали на видео 

10 января в Киргизии прошли досрочные президентские выборы. Согласно предварительным подсчетам в президентской гонке лидирует Садыр Жапаров , набирающий более 79% голосов.

При этом итоги голосования не признает лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров , который заявил о фальсификациях с электронными урнами. «Я не признаю итоги выборов. Сегодняшняя ситуация вопиющая. Под видом тестирования приходили сотрудники спецслужб. Они носили с собой флешки», — сказал Мадумаров.

Также итоги голосования оспаривает бывший глава комитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев

«Естественно, те, кто захватил власть в октябре прошлого года, попытались использовать админресурс, мы это все видели. Пытались даже вовлечь в это дело сотрудников больниц, школ», — заявил он.