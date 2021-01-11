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Москва

Первые итоги выборов в Киргизии попали на видео 

Вадим Дроздов 37 минут назад
10 января в Киргизии прошли досрочные президентские выборы. Согласно предварительным подсчетам в президентской гонке лидирует Садыр Жапаров, набирающий более 79% голосов.
При этом итоги голосования не признает лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, который заявил о фальсификациях с электронными урнами. «Я не признаю итоги выборов. Сегодняшняя ситуация вопиющая. Под видом тестирования приходили сотрудники спецслужб. Они носили с собой флешки», — сказал Мадумаров.
Также итоги голосования оспаривает бывший глава комитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев.
«Естественно, те, кто захватил власть в октябре прошлого года, попытались использовать админресурс, мы это все видели. Пытались даже вовлечь в это дело сотрудников больниц, школ», — заявил он.
В мире , Видео , Садыр Жапаров , Абдиль Сегизбаев , Адахан Мадумаров
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