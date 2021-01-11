Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Дорогу отремонтировали ковром в украинском городе 

Lenta.ru 48 минут назад
Дорогу отремонтировали ковром в украинском городе
Фото: «Справжні Черкаси» / Facebook
В украинском городе Черкассы неизвестные отремонтировали яму на дороге с помощью расписного ковра. Соответствующая фотография опубликована на странице «Справжні Черкаси» в Facebook.
На снимке видно, что ковер положили поверх огромной ямы. Сверху конструкцию придавили камнями, чтобы ее не унесло ветром.
В комментариях к фотографии пользователи социальной сети пошутили, что предмет интерьера остался после неудачной «парковки» героя мультфильма «Аладдин».
В ноябре прошлого года российскую дорогу в Иркутской области посыпали человеческими останками. Жители города Киренска заметили на дороге череп и кости после того, как подрядчик посыпал ее песком из-за льда. Полиция уже начала проверку. По одной из версий, землю взяли рядом с кладбищем, по другой — привезли с карьера, в котором могли находиться останки участников Гражданской войны.
Видео дня. Взрыв газопровода на Украине
Последние новости
Мэр Якутска объявила о сложении полномочий Мэр Якутска объявила о сложении полномочий В России выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса В России выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса Эрдоган отказался от WhatsApp Эрдоган отказался от WhatsApp
В мире , Украина , Черкассы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Первые итоги выборов в Киргизии попали на видео
02:21
Первые итоги выборов в Киргизии попали на видео
В мире
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
01:20
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
Происшествия
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
00:14
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
В мире
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
00:31
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
Происшествия
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
00:53
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
Происшествия
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
00:24
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
В мире
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
02:20
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
Происшествия США
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
00:40
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
00:29
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
Пожары
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
00:41
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение