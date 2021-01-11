Дорогу отремонтировали ковром в украинском городе 

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В украинском городе Черкассы неизвестные отремонтировали яму на дороге с помощью расписного ковра. Соответствующая фотография опубликована на странице «Справжні Черкаси» в Facebook

На снимке видно, что ковер положили поверх огромной ямы. Сверху конструкцию придавили камнями, чтобы ее не унесло ветром.

В комментариях к фотографии пользователи социальной сети пошутили, что предмет интерьера остался после неудачной «парковки» героя мультфильма «Аладдин».