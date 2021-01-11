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Москва

В США возбудили 25 дел о внутреннем терроризме после штурма Капитолия 

ТК «Звезда» и ещё 10 1 час назад
Названо число дел о терроризме после штурма Капитолия
Фото: Reuters
В США возбудили как минимум 25 дел после штурма Капитолия. Все они касаются статей о внутреннем терроризме. Об этом сообщил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу.
Он обсудил произошедшее с министром армии Соединенных Штатов Райаном Маккарти. Кроу заявил, что говорил с Маккарти о действиях военных во время атаки на здание Конгресса и о мерах безопасности.

«Министр Маккарти заявил, что 25 дел о внутреннем терроризме было открыто в результате нападения на Капитолий. Обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, "коктейли Молотова", взрывные устройства и пластиковые наручники», — сказал конгрессмен.

Также Маккартни уточнил, что в Пентагоне располагают данными о возможных угрозах, которые исходят от потенциальных террористов, в день инаугурации Джо Байдена, 20 января. По его словам, минобороны работает с правоохранителями для подготовки к обеспечению безопасности.
Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса во время утверждения итогов выборов, 6 января. В результате беспорядков погибли пять человек. После этого демократы решили запустить процедуру импичмента в отношении действующего президента.
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Комментарии 1
В мире , США , Джейсон Кроу , Джозеф Байден , Министерство обороны , Пентагон
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