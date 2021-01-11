Лукашенко раскрыл отношение к прозвищу «батька» 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл свое отношение к прозвищу «батька» в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

«Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька и батька», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что уже привык к этому.

Белорусский президент отметил, что человеку свойственно привыкать ко всему, а быть президентом — это значит быть белкой в колесе, которое вертится без остановки. Поэтому, по его словам, он не задумывается об усталости.