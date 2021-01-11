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Москва

Лукашенко раскрыл отношение к прозвищу «батька» 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Лукашенко раскрыл отношение к прозвищу «батька»
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл свое отношение к прозвищу «батька» в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

«Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька и батька», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что уже привык к этому.
Белорусский президент отметил, что человеку свойственно привыкать ко всему, а быть президентом — это значит быть белкой в колесе, которое вертится без остановки. Поэтому, по его словам, он не задумывается об усталости.
Лукашенко в ходе интервью также заявил, что считает российского президента Владимира Путина своим единственным другом. Он заявил, что Путин в этом году подтвердил настоящую дружбу, и назвал его другом всего белорусского народа. Глава государства также добавил, что у него есть много противников, которые могут со временем стать врагами.
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В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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