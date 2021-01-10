Назарбаев поздравил партию «Нур Отан» с победой на выборах

"Дорогие однопартийцы, поздравляю всех с убедительной победой партии "Нур Отан" на этих выборах. Предварительные результаты экзитпола показывают, что казахстанцы связывают дальнейшее развитие нашей страны и улучшение благосостояния с нашей партией", — сказал он в понедельник, выступая в республиканском предвыборном штабе партии.