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Назарбаев поздравил партию «Нур Отан» с победой на выборах в парламент Казахстана 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Назарбаев поздравил партию «Нур Отан» с победой на выборах
Фото: РИА Новости
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил членов возглавляемой им правящей партии "Нур Отан" с победой на выборах в Мажилис — нижнюю палату парламента республики.

"Дорогие однопартийцы, поздравляю всех с убедительной победой партии "Нур Отан" на этих выборах. Предварительные результаты экзитпола показывают, что казахстанцы связывают дальнейшее развитие нашей страны и улучшение благосостояния с нашей партией", — сказал он в понедельник, выступая в республиканском предвыборном штабе партии.

Кадры выступления транслировал телеканал "Хабар 24".
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В мире , Нурсултан Назарбаев
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