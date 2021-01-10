Глава МИД Эстонии раскритиковал идею о присоединении к России

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в воскресенье обвинил оппозицию в попытке дискредитировать государство и правительство после того, как они предложили обсудить в парламенте вопрос о вхождении страны в состав России

Депутаты от оппозиционной Реформистской партии внесли такое предложение в ходе обсуждения законопроекта о проведении референдума на тему того, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины.

Ко второму чтению законопроекта, которое запланировано на 13 января, оппозиционные партии подали более 9300 поправок к законопроекту, большая часть которых не имеет отношения к теме референдума, а некоторые носят экзотический характер.

Реформисты ранее подчеркнули, что необходимо было придумать как можно больше поправок, чтобы блокировать работу парламента и остановить принятие решения о референдуме.

"В свете новой информации я убежден, что предложение Реформистской партии голосовать о вхождении Эстонии в состав России не было случайным. Идея этого предложения была ясна: дискредитировать Эстонскую Республику и, следовательно, правительство на международном уровне с целью достижения внутриполитического успеха", — написал Рейнсалу.

Министр также выделил еще несколько предложений реформистов, которые, по его мнению, являются крайне чувствительными для эстонского общества. Это предложение о проведении референдума о выходе Эстонии из НАТО . Предложение провести референдум, чтобы Эстония инициировала восстановление Советского Союза. Предложение провести референдум, чтобы Эстония вошла в сферу влияния России. Предложение провести референдум о запрете обучения на эстонском языке в Эстонии.

"Подведем итог: в данном контексте, к сожалению, это систематическая информационная операция по дискредитации государства по наиболее чувствительным для нас вопросам с точки зрения политики безопасности", — считает Рейнсалу.

Предложение о поправке также осудили премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), спикер парламента Хенн Пыллуаас (Консервативная народная партия (EKRE), министр финансов Мартин Хельме (председатель EKRE).

Обострение политической ситуации вызвано намерением входящих в правящую коалицию партий провести нынешней весной референдум о браке как союзе мужчины и женщины и узаконить это положение в конституции страны. Проведение референдума было внесено в коалиционный договор по предложению EKRE и поддержано другими вошедшими в правящий союз политическими организациями: Центристской партией и партией Isamaa ("Отечество").

Против референдума выступают оппозиционные Реформистская и Социал-демократическая, считающие, что внесение в конституцию положения о браке как союзе мужчины и женщины раскалывает общество и нарушает права сексуальных меньшинств.