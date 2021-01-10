Правящая партия Казахстана выиграла выборы 

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В Казахстане правящая партия «Нур Отан», по предварительным данным Центризбиркома, побеждает на парламентских выборах с 71,09% голосов избирателей, передает Радио Sputnik.

В минувшее воскресенье в Казахстане прошли выборы депутатов мажилиса (нижняя палата) парламента и маслихатов (местные представительные органы).

Помимо «Нур Отан», в парламент прошли партии «Ак жол» (Светлый путь) и «Народная партия Казахстана» (НПК) — они набрали 10,95% и 9,1% соответственно. В выборах участвовали 5 из шести зарегистрированных в стране политических объединений.