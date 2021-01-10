Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Правящая партия Казахстана выиграла выборы 

Газета.Ru и ещё 11 19 часов назад
Правящая партия Казахстана выиграла выборы
Фото: РИА Новости
В Казахстане правящая партия «Нур Отан», по предварительным данным Центризбиркома, побеждает на парламентских выборах с 71,09% голосов избирателей, передает Радио Sputnik.
В минувшее воскресенье в Казахстане прошли выборы депутатов мажилиса (нижняя палата) парламента и маслихатов (местные представительные органы).
Помимо «Нур Отан», в парламент прошли партии «Ак жол» (Светлый путь) и «Народная партия Казахстана» (НПК) — они набрали 10,95% и 9,1% соответственно. В выборах участвовали 5 из шести зарегистрированных в стране политических объединений.
Видео дня. Странный памятник «беременной» Терешковой критикуют в Сети
Газета.Ru: последние новости
Байден предложил бывшего посла в РФ на пост главы ЦРУ Байден предложил бывшего посла в РФ на пост главы ЦРУ МИД Украины пригласил Россию на саммит по Крыму МИД Украины пригласил Россию на саммит по Крыму Трудовая партия Кореи будет проводить съезды раз в пять лет Трудовая партия Кореи будет проводить съезды раз в пять лет
В мире , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
00:18
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
Происшествия
Стая собак напала на женщину и попала на видео
00:05
Стая собак напала на женщину и попала на видео
Происшествия
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
01:34
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
В мире
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
00:21
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
Происшествия
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
00:45
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
В мире
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
00:42
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
Происшествия
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
01:13
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
Войска
Появилось видео подробностей свадьбы Бузовой и Манукяна
03:39
Появилось видео подробностей свадьбы Бузовой и Манукяна
Шоу-бизнес Общество
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
00:39
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
Происшествия
Депутат попал в ДТП и отказался пройти освидетельствование
01:28
Депутат попал в ДТП и отказался пройти освидетельствование
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение