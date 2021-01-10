Трамп призвал союзников в Конгрессе помешать импичменту

Действующий президент США Дональд Трамп и его старший советник и зять Джаред Кушнер обращаются к своим союзникам в Конгрессе и призывают их воспрепятствовать началу процедуры импичмента через критику этой инициативы в социальных сетях. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Авторы статьи отмечают при этом, что пока остаётся неясным, достигли ли старания Трампа и Кушнера успеха. Но известно, что небольшая группа республиканцев опубликовала ранее письмо, в котором призвала избранного президента Джо Байдена попытаться предотвратить импичмент Трампу. В пресс-службе демократа ответили, что решение о начале этой процедуры принимает Конгресс.

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл распространил среди однопартийцев меморандум, в котором отметил, что верхняя палата Конгресса вернётся к работе лишь после 19 января, что может означать, что разбирательство по импичменту Трампу может начаться только после того, как он покинет свою должность. При этом противники нынешнего президента намерены в рамках процедуры импичмента запретить ему баллотироваться на пост главы государства и в будущем.

Некоторые республиканцы открыто выступают против объявления импичмента Трампу. Так, по словам лидер республиканского меньшинства нижней палаты Кевин Маккарти , импичмент президента за 12 дней до окончания его полномочий «только углубит раскол страны».

Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве толпы, которая 6 января ворвалась в здание Капитолия США и устроила там погром. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Байдена избранным президентом в конгрессе. Погибли женщина из числа протестующих и полицейский, ещё три человека скончались от причин, не связанных с насилием. Байден был утверждён президентом примерно с пятичасовой задержкой.