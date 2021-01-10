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Сербия завершит первую фазу вакцинации с Pfizer и «Спутник V» 

РИА Новости и ещё 1 15 минут назад
Власти Сербии рассчитывают завершить первую фазу вакцинации от COVID-19 около 720 тысяч граждан с препаратами американо-германского производства Pfizer и BioNTech и российским "Спутником V", сообщил госсекретарь (в ранге близком замминистра) здравоохранения Мирсад Джерлек.
В воскресенье сербский премьер Ана Брнабич и Джерлек присутствовали при начале вакцинации медперсонала в университетской больнице "Тиршова" в Белграде. Глава правительства заявила, что до конца января в Сербии будет около 2 миллионов доз вакцин от разных производителей, включая объемы, полученные в конце декабря, а в феврале ожидается прибытие еще до 1,5 миллиона доз. Ранее был разработан оперативный план иммунизации жителей Сербии, состоящий из трех этапов, который предполагает вакцинацию свыше 20% населения — до 1,75 миллиона человек.

"Мы завтра расширяем сеть пунктов вакцинации, уже сегодня будет действовать свыше 160 пунктов по всей Сербии, включая все поликлиники… В ближайшие 7-10 дней завершается вакцинация работников здравоохранения, сотрудников и подопечных геронтологических центров", — заявил госсекретарь минздрава на брифинге.

По его словам, после этого органы здравоохранения перейдут на фазу "1Б" иммунизации, начнут прививать граждан старше 75 лет (около 420 тысяч) и граждан от 64 до 75 лет с серьезными заболеваниями, их около 230 тысяч.

"Это даст возможность завершить первую фазу — 720 тысяч вакцинированных… Важно, что завтра прибывает новая партия вакцины от Pfizer, ожидаем прибытие "Спутника V", чтобы завершить эту первую фазу", — указал Джерлек.

Сам госсекретарь здравоохранения с главой МВД Сербии Александром Вулиным и спикером парламента Ивицей Дачичем сделали в минувшую среду прививку от коронавируса российской вакциной. Правительство Сербии в тот же день подтвердило поставку большой партии "Спутника V" в ближайший месяц. В Twitter, посвященному вакцине, было заявлено, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Сербии договорились о поставках в страну 2 миллионов доз вакцины. Первая партия в 2,4 тысячи доз из РФ была доставлена в Белград 30 декабря 2020 года.
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первые 4875 доз которого были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.
Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране приняла вакцину производства Pfizer.
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В мире , Видео , Ана Брнабич , Александр Вучич , Минздрав РФ , Pfizer , МВД , Российский фонд прямых инвестиций , Белград , Сербия
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