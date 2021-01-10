Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Индии семь штатов подтвердили вспышку птичьего гриппа 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Индии подтвердили вспышку птичьего гриппа
Фото: Reuters
Число штатов Индии, в которых официально зафиксирована вспышка птичьего гриппа, выросло до семи. Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV, на этом фоне центральное правительство потребовало от региональных властей сделать все для того, чтобы предотвратить распространение заболевания.
8 января местные власти сообщили о том, что вирус птичьего гриппа H5N8 обнаружен у погибших птиц в четырех штатах — Химачал-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Керала и Раджастхан. К воскресенью к ним добавились Уттар-Прадеш, Харьяна и Гуджарат. Кроме того, срочные меры безопасности против распространения птичьего гриппа принимают власти национального столичного округа Дели, в который входит Нью-Дели, а также штатов Пенджаб, Махараштра, Чхаттисгарх.
Правительство Дели сообщило о временном запрете на ввоз в город живой птицы с воскресенья, а также закрыло крупнейший в столице рынок птицы в Газипуре на 10 дней. Сотрудники ветеринарной службы занимаются обследованием птичьих рынков, парков и водоемов, где водятся пернатые. По данным местных властей, по меньшей мере 24 вороны были найдены мертвыми в одном из парков на юге Дели, их тушки отправлены на обследование в лаборатории.
В штате Чхаттисгарх несколько кур и диких птиц умерли за последние два дня. Власти штата сформировали группу быстрого реагирования для расследования инцидента, проводятся лабораторные исследования. Штат Пенджаб объявил о полном запрете до 15 января ввоза живых птиц, в том числе домашней птицы, а также необработанного мяса птицы. Около 900 цыплят погибли на птицефабрике в округе Парбхани в штате Махараштра. Национальный институт болезней животных проводит анализ образцов тканей умерших птиц.
Пока птичий грипп в основном обнаружен у диких или перелетных птиц, официально подтвержденных случаев гибели домашней птицы гораздо меньше. Но, как сообщает в воскресенье газета The Economic Times, на новостях о вспышке этой инфекции в индийской столице на оптовом рынке цены на курятину за минувшие сутки упали на 30%, а на яйцо — на 14%.
Как в свою очередь отмечает в воскресенье информационное агентство IANS, в ряде районов севера страны за последние три-четыре дня продажи куриного мяса упали почти на 80%, в то время как цены снизились до 50%.
Видео дня. Взрыв газопровода на Украине
ТАСС: последние новости
Репортер The New York Times положительно отозвался о своем опыте вакцинации "Спутником V" Репортер The New York Times положительно отозвался о своем опыте вакцинации "Спутником V" Премьер Эстонии счел невозможным выносить на референдум вопрос присоединения страны к РФ Премьер Эстонии счел невозможным выносить на референдум вопрос присоединения страны к РФ Земан заявил, что отрицательно относится к "майдану" Земан заявил, что отрицательно относится к "майдану"
Комментарии
В мире , Бангладеш , Газипур , Дели , Индия , Керала , Нью-Дели
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
01:20
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
Происшествия
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
00:14
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
В мире
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
00:31
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
Происшествия
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
00:53
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
Происшествия
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
00:24
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
В мире
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
02:20
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
Происшествия США
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
00:40
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
00:29
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
Пожары
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
00:41
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
Происшествия
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
00:41
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение